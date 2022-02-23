Призыв резервистов в ВСУ начинается 23 февраля

Об этом сообщило командование Сухопутных войск ВСУ в Facebook.



"Президент Украины издал приказ о призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.



Максимальный срок службы 1 год.

Отмечается, что резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

"Для примера: во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому будут призывать его в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за призванными резервистами согласно Закону Украины будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.

Согласно приказу Зеленского резервисты оперативного резерва должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Справка: Резервисты оперативного резерва - это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождение службы в военном резерве, и получили определенную военную учетную специальность.

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета" позволяет в течение суток призвать резервистов на военную службу в особый период без объявления мобилизации. Право объявить о таком призыве имеет президент Украины - Верховный Главнокомандующий ВСУ.

22 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb