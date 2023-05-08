Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Лисный назвал это "лукашенщиной" – попыткой напомнить о себе. Он также не исключает, что таким образом псевдореспублика пытается запугать Молдову.

"Это заявление по условному формированию, анклаву "советского союза" - это "лукашенщина", попытка напомнить о себе, чтобы дали денег. Они же живут на российских дотациях. Я думаю, это все для того, чтобы в Москве увидели - "мы с вами" или "вы с нами". Я не думаю, что будет серьезный ответ Кремля. Возможно, это определенное давление на Кишинев, попытка продемонстрировать желание пригласить к себе еще больше войск оккупанта", - говорит политолог.