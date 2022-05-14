Призыв о помощи родных защитников Мариуполя к Си Цзиньпин - это обращение по адресу, - военный эксперт Мусиенко

Об этом говорится в эфире Эспрессо.



Эксперт по военным и правовым вопросам отметил, что Россия, на фоне западных санкций, во многом зависима от Китая, между странами серьезные экономические и военные связи.



Александр Мусиенко отметил: "Я почти уверен, что Си Цзиньпиню представят отчет об этом событии и конечно он будет реагировать. Китай борется за имидж и влияние в мире, ему важно лидерство. И обращение к китайскому лидеру, как чуть ли не последней инстанции, к человеку, который может повлиять и спасти, дает очень серьезные репутационные и имиджевые баллы Китаю.То есть Китай влияет на гуманитарную ситуацию, спасает военных, защищающих свою землю, дает им возможность уехать - китайский лидер слышит людей по миру. К Си Цзиньпиню обращаются как к мировому лидеру, который может повлиять на другое государство, ведущее агрессивную войну против Украины".



Мусиенко добавил, что Китай может найти аргументы для того, чтобы Россия пошла на освобождение защитников.

13 мая Людмила Денисова, уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины, сообщила о 170 тысячах жителей Мариуполя, которые остались в городе и нуждаются в помощи

14 мая родные воинов-защитников Мариуполя во время брифинга обратились к президенту Китая Си Цзиньпиню с призывом присоединиться к спасению украинских защитников.

Также заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (Калина) заявил , что россияне продолжают массированные бомбардировки госпиталя на Азовстали, нужна эвакуация раненых