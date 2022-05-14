Призыв о помощи родных защитников Мариуполя к Си Цзиньпин - это обращение по адресу, - военный эксперт Мусиенко
Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, высказал мнение, что Китай должен отреагировать на это обращение, чтобы подчеркнуть свою значимость и усилить мировое лидерство
Об этом говорится в эфире Эспрессо.
Эксперт по военным и правовым вопросам отметил, что Россия, на фоне западных санкций, во многом зависима от Китая, между странами серьезные экономические и военные связи.
Александр Мусиенко отметил: "Я почти уверен, что Си Цзиньпиню представят отчет об этом событии и конечно он будет реагировать. Китай борется за имидж и влияние в мире, ему важно лидерство. И обращение к китайскому лидеру, как чуть ли не последней инстанции, к человеку, который может повлиять и спасти, дает очень серьезные репутационные и имиджевые баллы Китаю.То есть Китай влияет на гуманитарную ситуацию, спасает военных, защищающих свою землю, дает им возможность уехать - китайский лидер слышит людей по миру. К Си Цзиньпиню обращаются как к мировому лидеру, который может повлиять на другое государство, ведущее агрессивную войну против Украины".
Мусиенко добавил, что Китай может найти аргументы для того, чтобы Россия пошла на освобождение защитников.
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