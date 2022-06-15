Призыв на военную службу: кто и как может вручать повестки во время мобилизации

Об этом говорится в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", сообщает Еспресо.TV.

Тем не менее, этот закон не регулирует порядок направления или вручения таких повесток.

В то же время, порядок вручения повесток закреплен Положением о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины №352 от 21 марта 2002 года.

Согласно этому положению повестки руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут вручаться:

соответствующими органами местного самоуправления;

руководителями предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

непосредственно должностными лицами районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

При этом повестка должна быть вручена военнообязанному лично, о чем он должен расписаться на корне повестки. Только в случае вручения повестки лично военнообязанному ему возникает обязанность явиться в определенный повесткой день и время в сборный пункт территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Уважительными причинами неприбытия на сборные пункты территориальных центров комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в повестках (сообщениях), признаются подтвержденные соответствующими документами:

препятствие стихийного характера, болезнь или другие обстоятельства, лишившие возможности лично прибыть в указанную часть, пункт и срок;

смерть близкого родственника (супруга, жены, сына, дочери, отца, матери, деда, бабы или родного (полнородного, неполнородного) брата или сестры) или близкого родственника супругов.

Что касается места вручения повесток, то законодательство четко не определяет, где это может происходить. Но, учитывая перечень субъектов, уполномоченных вручать повестки и реальной возможности обеспечения их вручения, такими местами могут быть место жительства, место работы, место обучения военнообязанного.

Не соответствует законодательству вручение повесток, когда заблаговременно подписанные уполномоченным лицом бланки заполняются конкретно по месту их вручения - на блокпостах, остановках публичного транспорта, в торговых центрах, остальных публичных местах.

Такой способ вручения повесток не основывается на требованиях закона, поскольку повестка, как и любой другой официальный документ, должна содержать все необходимые реквизиты, в том числе данные лица, которому он адресован, именно на момент его подписания уполномоченным лицом (руководителем территориального центра комплектования) и социальной поддержки).

В случае попытки уполномоченного на вручение повестки лица заполнить его на месте вручения следует вежливо объяснить такому лицу, что эти действия неправомерны.

Ранее, 22 мая, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 23 августа 2022 года.

Вступившими в силу 12 июня 2022 года изменениями в закон о мобилизации расширен перечень категорий граждан с правом отсрочки от призыва на военную службу.

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