Призыв к правительству подвергнуть РФ значительным расходам: Сенат США принял резолюцию о поддержке Украины
Сенат США одобрил резолюцию о поддержке независимой Украины и наложении на РФ ограничений из-за наращивания российских войск на украинской границе
Об этом пишет Associated Press .
Резолюция сенаторов не имеет силы закона, но информирует о "непреклонной поддержке США безопасной, демократической и независимой Украины" и "осуждает наращивание российских войск" на украинской границе.
Голосование было единогласным, без возражений или официального поименного голосования.
"Этот Конгресс единственный в своей поддержке украинской независимости и суверенитета", - подчеркнул сенатор Роб Портман.
Документ призывает президента США Джо Байдена добиться того, чтобы правительство исчерпало доступные инструменты для наложения на РФ "значительных расходов" и "восстановления мира в Европе".
Также в резолюции отмечено, что ее нельзя считать разрешением на использование войск против РФ или введение их в Украину.
Сенаторы добавили, что администрация президента может вводить санкции независимо от действий Конгресса.
"Вопрос не в "или", а в том, "как" мы ответим Путину", - отметила сенатор Джин Шахин.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Сенате США готовят резолюцию о поддержке Украины и санкциях против РФ.
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