"Призыв инновационных предпринимателей отстоять суверенитет Украины очень важен": Зеленский поблагодарил Ричарда Бренсона за поддержку

Об этом Зеленский написал в Twitter.



"Спасибо Ричарду Брэнсону и мировому бизнес-сообществу за поддержку Украины", - написал президент.



Он отметил, что инновационные предприниматели - это те, кто лучше всех понимают ключевые направления развития человечества. Поэтому их голос важен.



"Их призыв объединиться и отстоять суверенитет Украины, в частности, применив санкции к агрессору - чрезвычайно важен", - отметил Зеленский.



Напомним, основатель корпорации Virgin Group миллиардер Ричард Бренсон опубликовал статью, в которой призвал лидеров бизнеса сплотиться и отстоять суверенитет Украины, а также "дать четкий сигнал, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и что мировое бизнес-сообщество будет поддерживать весь спектр санкций против любой страны, которая стремится нарушить суверенитет другой".