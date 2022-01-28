"Призыв инновационных предпринимателей отстоять суверенитет Украины очень важен": Зеленский поблагодарил Ричарда Бренсона за поддержку
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 января, поблагодарил бизнесмена Ричарда Бренсона и представителей мирового бизнеса за поддержку Украины
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Спасибо Ричарду Брэнсону и мировому бизнес-сообществу за поддержку Украины", - написал президент.
Он отметил, что инновационные предприниматели - это те, кто лучше всех понимают ключевые направления развития человечества. Поэтому их голос важен.
"Их призыв объединиться и отстоять суверенитет Украины, в частности, применив санкции к агрессору - чрезвычайно важен", - отметил Зеленский.
- Напомним, основатель корпорации Virgin Group миллиардер Ричард Бренсон опубликовал статью, в которой призвал лидеров бизнеса сплотиться и отстоять суверенитет Украины, а также "дать четкий сигнал, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и что мировое бизнес-сообщество будет поддерживать весь спектр санкций против любой страны, которая стремится нарушить суверенитет другой".
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