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"Призванные морем". Сеитаблаев снимет приключенческий фильм о верных Украине курсантах из Севастополя

16 октября, 2021 суббота
08:35
Культура

Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа подписал меморандум о сотрудничестве и поддержке украинского блокбастера "Призванные морем", который будет снимать известный украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев вместе с продюсером Михаилом Ухманом

История фильма - о тех курсантах Севастопольской военно-морской академии имени Нахимова, которые в 2014 году не изменили присяге на верность стране и вместе со своими преподавателями вышли на материк, получили образование и сейчас с оружием в руках защищают Родину, передает Еспресо.TV .

В сценарии использованы реальные истории людей, которые из разных уголков Украины приехали учиться в "Нахимку" и отказались повиноваться оккупантам. О том, как их изменил Майдан и агрессия российско-оккупационных войск в Крыму.

"Культура и политика", - заявил на встрече с курсантами Военно-морского института Одесской морской академии режиссер Ахтем Сеитаблаев.

"Каждый человек - это результат того, какие фильмы вы смотрите, какие книги читаете, какие сказки в детстве слушали от мамы или бабушки, какой пример вам показали родители. Поэтому так важно заниматься своей культурой и рассказывать о судьбах наших людей, что я и делаю , начиная с фильма "Хайтарма". Этот фильм о наших мальчишках, кто показал своими действиями, что Украина сильна своими людьми. Когда пара десятков пацанов 20 марта 2014 года вышли на плац академии в Севастополе и спели наш гимн - весь мир понял, что мы не сдадимся, потому что у нас есть такие люди", - приводит слова режиссера одесская интернетгазета Думская.net .

На счету Сеитаблаева, напомним, режиссура фильмов "Хайтарма", "Киборги", "Чужая молитва", "Захар Беркут", "Доброволец".

Михаил Ухман успел сделать фильмы "Путь поколений" об украинских защитниках от УПА до наших дней, и документальный "Немного ниже неба" - о киборгах Донецкого аэропорта.

"В нашей стране не хватает простого приключенческого кино, на котором можно воспитывать молодое поколение. Кино, которое будет собирать кинозалы, которое заставит говорить о себе в школе, университете ... Кино, которое будет воспитывать граждан Украины и не будет пугать своей драмой, насыщением жестокости, печальных эпизодов. Нам нужно народное кино, которое будут любить в городах и селах, плакать и смеяться ", - говорит о новом фильме Ухмана.

Съемки должны начаться весной следующего года. Фильмом в большей мере будут создавать в Одессе.


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