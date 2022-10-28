Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении двух бывших народных депутатов и псевдочиновницу "ДНР" по факту государственной измены и незаконного пересечения государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что в феврале в сопровождении военных РФ подозреваемые незаконно пересекли госграницу Украины и приехали в тогда оккупированное село Катюжанка Вышгородского района Киевской области.

Подозреваемые распространяли "идеи русского мира" среди местного населения, призывали поддерживать оккупационные власти и признать ее легитимность. Также злоумышленники поведали в СМИ антиукраинскую информацию России.

Добровольно вступил в должность "руководителя МРЭО МВД ЛНР" – в Тернопольской области будут судить жителя Луганщины.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене народному депутату от партии ОПЗЖ Ренату Кузьмину.

СБУ перехватила документы и идентифицировала более 1,5 тыс. организаторов референдума на Запорожье, среди которых российские силовики и коллаборанты.

Народному депутату Украины III—IX созывов Андрею Деркачу, объявленному в международный розыск по подозрению в государственной измене и незаконному обогащению, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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