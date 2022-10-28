Призвали жителей Киевщины поддерживать оккупацию и ее легитимность: двух экс-нардепов и псевдочиновницу "ДНР" будут судить за госпредательство
Двух бывших нардепов и так называемую чиновницу "ДНР" будут судить за госизмене незаконное пересечение границы. Злоумышленники на Киевщине призвали население поддерживать оккупацию
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении двух бывших народных депутатов и псевдочиновницу "ДНР" по факту государственной измены и незаконного пересечения государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что в феврале в сопровождении военных РФ подозреваемые незаконно пересекли госграницу Украины и приехали в тогда оккупированное село Катюжанка Вышгородского района Киевской области.
Подозреваемые распространяли "идеи русского мира" среди местного населения, призывали поддерживать оккупационные власти и признать ее легитимность. Также злоумышленники поведали в СМИ антиукраинскую информацию России.
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