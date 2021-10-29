Призвали захватить власть: в Киевской области разоблачили антиукраинскую группировку
СБУ нейтрализовала антиукраинскую группировку, призывавшую к насильственному захвату власти
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"СБУ нейтрализовала антиукраинскую деятельность "активистов" в Киевской области. Члены группировки проводили митинги и призывали к захвату государственной власти в Украине", - говорится в сообщении.
Для маскировки деятельности злоумышленники позиционировали себя как активисты общественного движения. Под прикрытием участия в массовых мероприятиях они распространяли преступные призывы и провоцировали беспорядки.
СБУ установило, что в состав группы входило несколько жителей Киева и Киевской области. Злоумышленники занимались расшатыванием обстановки в регионе через распространение призывов к насильственному изменению конституционного строя в Украине.
"Свои "лозунги" распространяли среди участников массовых собраний и других общественных мероприятий на территории столицы, в том числе вблизи органов государственной власти", - говорится в сообщении.
В ходе следственных действий по местам жительства организаторов группы, правоохранители обнаружили средства связи, которые использовали злоумышленники.
Следователи сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения. В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
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