Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал Призвали захватить власть: в Киевской области разоблачили антиукраинскую группировку

Призвали захватить власть: в Киевской области разоблачили антиукраинскую группировку

29 октября, 2021 пятница
16:06
Криминал

СБУ нейтрализовала антиукраинскую группировку, призывавшую к насильственному захвату власти

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ нейтрализовала антиукраинскую деятельность "активистов" в Киевской области. Члены группировки проводили митинги и призывали к захвату государственной власти в Украине", - говорится в сообщении.

Для маскировки деятельности злоумышленники позиционировали себя как активисты общественного движения. Под прикрытием участия в массовых мероприятиях они распространяли преступные призывы и провоцировали беспорядки.

СБУ установило, что в состав группы входило несколько жителей Киева и Киевской области. Злоумышленники занимались расшатыванием обстановки в регионе через распространение призывов к насильственному изменению конституционного строя в Украине.

"Свои "лозунги" распространяли среди участников массовых собраний и других общественных мероприятий на территории столицы, в том числе вблизи органов государственной власти", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий по местам жительства организаторов группы, правоохранители обнаружили средства связи, которые использовали злоумышленники.

Следователи сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения. В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

СБУ
Читайте также:
Олександр Усик
28 октября, 2021 четверг
Уже все решено: Усик поделился планами по завершению карьеры
Зеленський
27 октября, 2021 среда
Петиция шоумена Кондратюка о запрете концертов российских артистов: Зеленский поручил СБУ и СНБО рассмотреть предложение
Виктор Медведчук
title.author
28 октября, 2021 четверг
Виталий Портников: Путину нужен Медведчук
Киев
+15
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.23
    Покупка 26.23
    Продажа 26.46
  • EUR
    Покупка 30.41
    Продажа 30.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
29 октября
18:00
Сестрам Cавченко вручили подозрение из-за использования поддельных COVID-сертификатов
17:44
сепар
Оккупанты девять раз нарушили "тишину" на Донбассе: ранены трое украинских военных
17:26
"Человек имеет право на самоубийство": премьер Грузии о голодовке Саакашвили в тюрьме
17:19
Стыдно должно быть пожимающим ему руку партнерам, 50% геев - педофилы: экс-футболист сборной Украины набросился на австралийца, сделавшего каминг-аут
17:06
Александр Корниенко
Партия "Слуга народа" будет решать на съезде, лишать ли Разумковая мандата, - Корниенко
17:00
дия
Military ID: в "Дии" появится возможность регистрации призывников, военнообязанных и резервистов
16:39
Украина ввела санкции против Йемена
16:38
НСК "Олимпийский"
Стало известно, как фанаты смогут посетить матч "Динамо" – "Барселона" в Киеве
16:37
Виталий Портников
"ПолитКлуб Виталия Портникова" 29 октября. Газовый шантаж Путина. ВСУ применили "Байрактор"
16:31
гривна
Прибыль украинских банков за девять месяцев выросла почти в 1,4 раза – до 51 млрд грн
16:22
Россия перебросила на Донбасс
РФ доставила на Донбасс новую партию оружия и боеприпасов, - разведка
16:21
PR
Мобильное приложение ВайтБИТ: преимущества торговли криптой с телефона
16:19
Украинец победил россиянина на чемпионате мира по боксу. Видео
15:46
субсидия
В Минсоцполитики назвали количество людей, не прошедших проверку для получения субсидий
15:40
Олимпиада-2022
Украинских спортсменов могут не допустить к Олимпиаде-2022 из-за нарушения допинговых правил
15:18
выборы
Подкуп избирателей и злоупотребление админресурсом – самые большие проблемы на довыборах в ВР в Херсонской и Черкасской областях, - аналитик "Опоры"
15:12
Коронавирус: Евросоюз оставил Украину в "зеленом списке" для путешествий
15:02
На четверых – 56 лет заключения: в РФ вынесли приговоры группе крымскотатарских политзаключенных
14:50
НБУ
НБУ установил новые правила перестрахования в иностранных финучреждениях
14:45
Денис Шмигаль
Шмыгаль: Украина в ближайшее время выйдет на плато COVID-заболеваемости
14:22
школа карантин
Школам Одессы рекомендовали продлить каникулы до 7 ноября
14:12
В Украине вступил в силу закон о переходе прав собственности на землю одновременно с недвижимостью
14:04
Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев "включить мозг" и вакцинироваться
13:57
Власть Зеленского ведет Украину в энергетический кризис и зависимость от России, - Синютка
13:55
Разумков
Разумков не исключил, что офшорный скандал с Зеленским и "Кварталом 95" будет иметь продолжение
13:53
НБУ
НБУ предлагает изменить подходы к установлению обменного курса гривни
13:42
Игорь Кузин
"Локальные религиозные лидеры выступают против": Кузин назвал причины низкой вакцинации от COVID в территориальных громадах
13:37
оружие
США: союзники должны снять ограничения на поставку летального оружия Украине
13:02
Джо Байден
Байден прибыл в Рим на саммит G20: встретится с Папой Римским и Макроном
12:56
50Avenue
В Украину заходят иностранные инвесторы - 50Avenue на Шулявке
12:47
коммуналка
Минсоцполитики в начале ноября профинансирует субсидии за октябрь
12:40
вакцина
Противопоказания к COVID-вакцинации: разъяснения Минздрава
12:30
карантин
В НБУ спрогнозировали потери экономики при введении локдауна по всей стране
12:21
Торговля на крови. Как Банковая гонит Украину в энергетическую удавку России
12:15
Sea Spear
ВСУ могут получить британские ракеты Brimstone Sea Spear, - Минобороны
12:09
АМКУ оштрафовал две компании на 182,5 млн грн за сговор во время строительства Подольского моста в Киеве
12:00
Фонд госимущества выставил на приватизацию Калушскую ТЭЦ со стартовой ценой более 230 млн грн
11:50
карантин
Только две области Украины остались в "желтой" зоне карантина
11:24
В Украине вступят в силу изменения ПДД с 1 ноября: появятся новые дорожные знаки и разметка
11:18
уголь
Россия с 1 ноября прекратит поставки энергетического угля в Украину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV