Призвали к миру, но не осудили агрессию РФ: G20 приняла итоговую декларацию

Об этом говорится в тексте декларации саммита G20.

"Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем огромные человеческие страдания и негативное влияние войн и конфликтов во всем мире", - говорится в 7 пункте декларации, которым начинается раздел "Для планеты, людей, мира и процветания".

В дальнейшем в тексте указано, что участники саммита относительно войны в Украине подтверждают свои позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН и подчеркивают, что "все государства должны действовать способом, отвечающим целям и принципам Устава ООН во всей его полноте".

В частности, согласно Уставу ООН, страны должны воздерживаться от угроз силой или ее применением против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства.

"Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы", - отмечается в декларации.

Участники саммита указывают, что несмотря на то, что G20 является ведущим саммитом международного экономического сотрудничества, он "не является платформой для решения геополитических вопросов и безопасности". Однако они признают, что эти вопросы могут иметь значительные последствия для мировой экономики.

"Мы подчеркнули человеческие страдания и негативное дополнительное влияние войны в Украине на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность, цепи поставок, макрофинансовую стабильность, инфляцию и рост, что усложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых стран, которые все еще приходят в себя от пандемии COVID-19 и экономических потрясений, которые подорвали прогресс в достижении целей устойчивого развития", - говорится в декларации.

Указано, что страны G20 высоко ценят усилия Турции и Стамбульские договоренности, достигнутые при посредничестве ООН, состоящие из Меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по продвижению российских продовольственных товаров и удобрений на мировые рынки и Черноморской зерновой инициативы, из которой Россия вышла в одностороннем порядке.

"Призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации с целью обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продуктов питания и удобрений/средств производства из Российской Федерации и Украины. Это необходимо для удовлетворения спроса в развивающихся странах и наименее развитых странах, особенно в странах Африке", - добавили они.

В декларации подчеркнули важность поддержки продовольственной и энергетической безопасности и, не называя страны, призвали к прекращению военных разрушений и нападений на соответствующую инфраструктуру и выразили "глубокую обеспокоенность по поводу негативного влияния конфликтов на безопасность гражданского населения".

"Мы призываем все государства соблюдать принципы международного права, включая соблюдение территориальной целостности и суверенитета, международного гуманитарного права и многосторонней системы, гарантирующей мир и стабильность. Мирное урегулирование конфликтов, а также дипломатические усилия, направленные на урегулирование кризисов, дипломатия и диалог имеют решающее значение" ", – добавили в декларации.

Страны отметили, что будут приветствовать инициативы, направленные на поддержку "всеобъемлющего, справедливого и долговременного мира в Украине" и подчеркнули, что "настоящая эпоха не должна быть эпохой войны".

Что известно о саммите G20 в Индии

10 августа мировые СМИ предполагали, что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

15 августа стало известно, что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил, что Украина не была приглашена на саммит.

Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре.

Российский диктатор Владимир Путин уже объявил, что не поедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

31 августа в СМИ появилась информация о том, что запланированный на эту неделю саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.

Впоследствии президент США Джо Байден заявил, что его разочаровали сообщения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20 в Индии.

Во вторник, 5 сентября, министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию, распространенную в СМИ, о том, что президент страны Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии.

Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием президентов Китая Си Цзиньпина и России Владимира Путина на саммите G20 в Индии, чтобы одобрить заявку Африканского Союза на постоянное членство в Группе двадцати.

Впоследствии отмечалось, что Украина надеется, что участники саммита G20 в финальном коммюнике осудят российскую агрессию: участие РФ в обсуждении усложняет процесс.

Утром 9 сентября сообщалось, что участники саммита G20 не смогли разрешить разногласия по формулированию пункта итоговой декларации о полномасштабном вторжении России в Украину.