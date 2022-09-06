Об этом сообщил автор фантастики Борис Сидюк в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, с 1 по 5 сентября в Чикаго (США) прошла юбилейная 80-я Всемирная конвенция научной фантастики Worldcon, на которой приняли две резолюции: в поддержку Украины в полномасштабной войне и борьбе с российскими оккупантами и отзыв приглашение российского автора Сергея Лукьяненко за обвинение украинцев в нацизме и призыв к своим сторонникам уничтожить Украину и ее народ.

"Важным было рассмотрение и принятие двух резолюций Worldcon – в поддержку Украины в ее борьбе с российско-фашистским нашествием и с призывом к оргкомитету следующего Worldcon, который должен состояться в китайском городе Чэнду, отозвать приглашение российского автора текстов Сергея Лукьяненко как почетного гостя -й конвенции Worldcon в 2023 году за обвинение украинцев в нацизме и призывом к своим сторонникам уничтожить Украину и украинцев", - пишет Сидюк.

Сообщается, что на фестивале представители 51 страны мира (писатели, художники, редакторы, издатели, ученые) делились достижениями и обменивались мнениями по развитию культурного феномена научной фантастики. Событие посетило более 5 тыс. человек, как очно, так и заочно. Украину виртуально представляли 4 участника.

"Почетными гостями мероприятия были писатели Стивен Бернс, Тананаров Дю, знатоки фантастики и фэндома Эди Стерн и Джо Сиклари. На Worldcon вручается самая престижная премия в научной фантастике "Гьюго". Сара Пинскер, фильм "Дюна", авторы комиксов Н.К.Джемисин и Джамал Кэмпбелл", - пишет Сидюк.

Украинский народ получит германскую премию M100 Media Award. Церемония вручения премии M100 Media Award состоится 15 сентября в Потсдаме (Германия). От имени украинского народа его получит боксер Владимир Кличко.

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