Призвала подчиненных предать Украину и сотрудничать с оккупантами: судье с Харьковщины сообщили о подозрении в госизмене

Об этом информирует в телеграме Государственное бюро расследований .

Подозреваемая подбивала коллег и правоохранителей предать страну и сотрудничать с врагом.

"Для быстрого возобновления работы суда уже по российскому законодательству подозреваемая пыталась собрать команду "единомышленников". Она активно призвала своих подчиненных предать Украину и уже вместе осуществлять так называемое судопроизводство оккупационных властей. Также подозреваемая искала поддержку и среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором", – говорится в сообщении.

Следователи ГБР сообщили судье о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве в государственной измене и анонсировала объявление его в международный розыск.

10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.

ГБР собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.

29 марта Илье Киве следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков отметил , что Илью Киву "сделали предателем Медведчук, большие деньги и эфиры на российском телевидении". Аваков заявил, что если бы его встретил, то собственноручно застрелил бы.

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