Призвала подчиненных предать Украину и сотрудничать с оккупантами: судье с Харьковщины сообщили о подозрении в госизмене
После оккупации одного из населенных пунктов Харьковщины председатель местного суда начала подготовку учреждения к сотрудничеству с армией РФ. ГБР сообщило судье о подозрении в государственной измене, ей грозит пожизненное заключение
Об этом информирует в телеграме Государственное бюро расследований .
Подозреваемая подбивала коллег и правоохранителей предать страну и сотрудничать с врагом.
"Для быстрого возобновления работы суда уже по российскому законодательству подозреваемая пыталась собрать команду "единомышленников". Она активно призвала своих подчиненных предать Украину и уже вместе осуществлять так называемое судопроизводство оккупационных властей. Также подозреваемая искала поддержку и среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором", – говорится в сообщении.
Следователи ГБР сообщили судье о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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