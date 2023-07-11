Об этом сообщает Офис генпрокурора .

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении жителя столицы по факту оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины", - пишет прессслужба.

Следствие установило, что после начала полномасштабного вторжения России подозреваемый на личной странице в TikTok распространял видео блогера, оправдывающего и признающего правомерной вооруженной агрессии против Украины.

В материалах призывают зрителей не терпеть "нечисть" и беззакония, объединяться, создавать свою армию и сопротивляться, а также гнать ее из святого движения.

Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что указанные высказывания носят пропагандистский характер и направлены на оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии России против Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

"Что касается блогера, обвинительный акт направлен в суд по фактам распространения материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя и оправдыванию вооруженной агрессии России против Украины", - объясняют правоохранители.