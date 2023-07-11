Призвал в TikTok "гнать нечисть со святой Руси": киевлянин получил подозрение за оправдывание агрессии РФ
Жителю столицы сообщено о подозрении за оправдание вооруженной агрессии России против Украины и призывы против "нечистые"
Об этом сообщает Офис генпрокурора .
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении жителя столицы по факту оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины", - пишет прессслужба.
Следствие установило, что после начала полномасштабного вторжения России подозреваемый на личной странице в TikTok распространял видео блогера, оправдывающего и признающего правомерной вооруженной агрессии против Украины.
В материалах призывают зрителей не терпеть "нечисть" и беззакония, объединяться, создавать свою армию и сопротивляться, а также гнать ее из святого движения.
Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что указанные высказывания носят пропагандистский характер и направлены на оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии России против Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
"Что касается блогера, обвинительный акт направлен в суд по фактам распространения материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя и оправдыванию вооруженной агрессии России против Украины", - объясняют правоохранители.
- Служба безопасности объявила подозрение директору фармакологической компании в Житомирской области, которая поставляла украинские лекарственные средства в военные госпитали России.
- Также 8 июля стало известно, что в Виннице задержали скрывавшегося от правосудия бывшего боевика террористической организации "ДНР".
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