Призвал сохранить санкции против "Северного потока-2": Зеленский встретился с делегацией Конгресса США
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с делегацией Конгресса США, которая приехала в Украину
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В состав делегации вошли сенаторы Линдси Грэм, Джон Баррасcо, Томми Табервилль, Бен Сесс и член Палаты представителей США Уильям Тиммонс.
"Несколько дней назад мы были в вашей стране, а сегодня вы здесь. Это свидетельствует о большой поддержке Украины со стороны США", - отметил Зеленский.
Президент поблагодарил делегацию за неизменную двухпартийной и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе США.
Глава государства ознакомил членов Конгресса США с ситуацией на востоке и вдоль украинских границ. Во время встречи также состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения ООС.
Стороны обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью в регионе и развития событий в Беларуси. Президент напомнил о приближении активной фазы совместных учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021".
Зеленский поблагодарил за поддержку США в учреждении деятельности "Крымской платформы".
Было отмечено, что в результате российской оккупации Крыма разрушена архитектура безопасности в регионе, развернута милитаризация полуострова, а свобода судоходства оказалась под угрозой.
Зеленский подчеркнул важность поддержки со стороны США в преодолении этих вызовов, а также в укреплении сотрудничества флотов причерноморских государств.
"Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО", - подчеркнул президент.
Сенатор Линдси Грэм высоко оценил взаимодействие Украины и США в контексте последних событий в Афганистане.
Зеленский поблагодарил членов Конгресса за четкое понимание угроз безопасности, которые составляет проект "Северный поток - 2".
"Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на " Северный поток - 2 " должно быть сохранено", - отметил он.
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