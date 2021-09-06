Призвал сохранить санкции против "Северного потока-2": Зеленский встретился с делегацией Конгресса США

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



В состав делегации вошли сенаторы Линдси Грэм, Джон Баррасcо, Томми Табервилль, Бен Сесс и член Палаты представителей США Уильям Тиммонс.

"Несколько дней назад мы были в вашей стране, а сегодня вы здесь. Это свидетельствует о большой поддержке Украины со стороны США", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил делегацию за неизменную двухпартийной и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе США.



Глава государства ознакомил членов Конгресса США с ситуацией на востоке и вдоль украинских границ. Во время встречи также состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения ООС.

Стороны обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью в регионе и развития событий в Беларуси. Президент напомнил о приближении активной фазы совместных учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021".

Зеленский поблагодарил за поддержку США в учреждении деятельности "Крымской платформы".



Было отмечено, что в результате российской оккупации Крыма разрушена архитектура безопасности в регионе, развернута милитаризация полуострова, а свобода судоходства оказалась под угрозой.



Зеленский подчеркнул важность поддержки со стороны США в преодолении этих вызовов, а также в укреплении сотрудничества флотов причерноморских государств.

"Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО", - подчеркнул президент.

Сенатор Линдси Грэм высоко оценил взаимодействие Украины и США в контексте последних событий в Афганистане.

Зеленский поблагодарил членов Конгресса за четкое понимание угроз безопасности, которые составляет проект "Северный поток - 2".

"Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на " Северный поток - 2 " должно быть сохранено", - отметил он.

