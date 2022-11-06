Призвал россиянок "рожать множество детей" для фронта. В Украине ликвидировали протоиерея РПЦ
6 ноября 2022 года клирик Московской епархии, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца - Патриаршего двора поселка Власиха Московской области РФ протоиерей Михаил Васильев погиб в боевых действиях против Украины
Как сообщается на официальном сайте РПЦ , произошло это во время выполнения им "пастырских обязанностей".
Васильев 1971 года рождения. Выпускник МГУ им. Михаил Ломоносов и Академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.
Как представитель РПЦ участвовал в "командировках" в Косово, Боснию, Грузию, Кыргызстан, Северный Кавказ, Сирию, где сопровождал российских военных.
Васильев был священником храма великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца – Патриаршего двора в поселке Власиха Московской области. Это приход при штабе ракетных войск специального назначения России.
Осенью 2022 года в своем интервью Васильев советовал российским "дамам" больше рожать, чтобы не столь страшно было отправлять детей на войну.
"Господь дал каждой даме родить множество детей, и если она отказалась от искусственных средств прерывания беременности, то ребенок будет не один, и будет не так больно и страшно с ним расставаться", - говорил он.
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