Как сообщается на официальном сайте РПЦ , произошло это во время выполнения им "пастырских обязанностей".

Васильев 1971 года рождения. Выпускник МГУ им. Михаил Ломоносов и Академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.

Как представитель РПЦ участвовал в "командировках" в Косово, Боснию, Грузию, Кыргызстан, Северный Кавказ, Сирию, где сопровождал российских военных.

Васильев был священником храма великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца – Патриаршего двора в поселке Власиха Московской области. Это приход при штабе ракетных войск специального назначения России.

Осенью 2022 года в своем интервью Васильев советовал российским "дамам" больше рожать, чтобы не столь страшно было отправлять детей на войну.

"Господь дал каждой даме родить множество детей, и если она отказалась от искусственных средств прерывания беременности, то ребенок будет не один, и будет не так больно и страшно с ним расставаться", - говорил он.

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