Призвал РФ признать "Л/ДНР": Офис генпрокурора сообщил о подозрении секретарю совбеза России Патрушеву

Об этом говорится в телеграме ОГПУ.



"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора секретарю совета безопасности РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - отметили в сообщении.



Согласно информации следствия, 21 февраля на внеочередном заседании совбеза России Николай Патрушев вместе с другими российскими чиновниками публично призвал РФ признать независимость и суверенитет "Л/ДНР".



Досудебное расследование по уголовному производству ведет главное управление СБУ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "ДНР" и "ЛНР" , перед этим решение согласовали госдума и совет федераций.

По состоянию на 7 апреля Офис генерального прокурора объявил о подозрении главе и еще 418 депутатам РФ, поддержавшим решение о признании самопровозглашенных "Л/ДНР".

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