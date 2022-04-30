Призвал РФ признать "Л/ДНР": Офис генпрокурора сообщил о подозрении секретарю совбеза России Патрушеву
Офис Генпрокурора объявил подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины секретарю совбеза РФ Николаю Патрушеву, призвавшему Россию признать "Л/ДНР"
Об этом говорится в телеграме ОГПУ.
"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора секретарю совета безопасности РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - отметили в сообщении.
Согласно информации следствия, 21 февраля на внеочередном заседании совбеза России Николай Патрушев вместе с другими российскими чиновниками публично призвал РФ признать независимость и суверенитет "Л/ДНР".
Досудебное расследование по уголовному производству ведет главное управление СБУ.
- 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "ДНР" и "ЛНР" , перед этим решение согласовали госдума и совет федераций.
- По состоянию на 7 апреля Офис генерального прокурора объявил о подозрении главе и еще 418 депутатам РФ, поддержавшим решение о признании самопровозглашенных "Л/ДНР".
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