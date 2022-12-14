Призвал поддержать формулу мира по двум составляющим: Зеленский обратился в парламент Новой Зеландии
Во вторник, 13 декабря, президент Владимир Зеленский призвал Новую Зеландию поддержать предложенную им формулу мира в аспектах разминирования и экологической безопасности
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.
"Обратился к парламенту и народу Новой Зеландии - страны, которая принципиально поддерживает нас с первых недель полномасштабной российской агрессии. Рассказал о нашей формуле мира, о специальном саммите, который мы созываем для реализации нашей формулы. И призвал Новую Зеландию взять на себя лидерство в поддержке на международном уровне одного из пунктов формулы мира – того, который касается экологической безопасности и разминирования. Новая Зеландия - одна из тех стран, которые понимают, что разрушение окружающей природной среды равно разрушению жизни, и которая может помочь дипломатической мобилизации своего региона ради того, чтобы реализовать украинскую формулу мира", - рассказал Зеленский.
Президент Украины отметил, что на данный момент 174 тыс. кв. км украинской территории загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами, а в акваториях Черного и Азовского морей, также загрязненных минами, в результате боевых действий и активности российского военного флота погибли сотни тысяч живых существ.
"Все это и другие проявления российской экоцидной политики будут иметь прямые негативные последствия для миллионов людей, нашего региона и соседних регионов. Поэтому я призываю вас поддержать в вашем парламенте украинскую формулу мира и начать консолидацию мира ради восьмого пункта формулы - противодействия экоциду. Проявить лидерство в международных институциях, в частности, в ООН, и на двустороннем уровне с другими государствами, чтобы мир увидел и этот вызов российской войны. Не бывает настоящего мира там, где произошел экоцид и его последствия не преодолены", - сказал Зеленский в обращении к новозеландским парламентариям.
- Ранее Зеленский представил украинскую формулу мира странам Большой семерки и участникам Международной организации Франкофонии.
- Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что США и остальные страны G7 поддерживают представленную Зеленским формулу мира, подчеркнув, что этот план мог бы стать потенциальным решением войны с РФ.
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