Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

В телефоне священника обнаружили пророссийский контент. В частности, клирик призвал к срыву мобилизации в ВСУ, а в 2015 году агитировал украинцев уклоняться от военной службы и распространял дезинформацию о революции достоинства. Кроме того, мужчина был подписан на фейсбук-страницы президента РФ Владимира Путина и экс-президента Украины Виктора Януковича.

В ГПСУ добавили, что священник также совершал денежные переводы на счета в РФ.

Священнослужитель был передан сотрудникам Службы безопасности Украины.