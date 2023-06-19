Призвал к срыву мобилизации: на въезде в Киев задержали священника УПЦ МП, распространявшего пропаганду РФ
На въезде в Киев пограничники задержали священнослужителя московского патриархата, распространявшего кремлевские нарративы в соцсетях
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
В телефоне священника обнаружили пророссийский контент. В частности, клирик призвал к срыву мобилизации в ВСУ, а в 2015 году агитировал украинцев уклоняться от военной службы и распространял дезинформацию о революции достоинства. Кроме того, мужчина был подписан на фейсбук-страницы президента РФ Владимира Путина и экс-президента Украины Виктора Януковича.
В ГПСУ добавили, что священник также совершал денежные переводы на счета в РФ.
Священнослужитель был передан сотрудникам Службы безопасности Украины.
- 24 марта пограничники задержали священнослужителя, который имел связи с Россией.
- 14 апреля на территории Киевской области был задержан священник УПЦ МП, который ездил в Россию на заработки. В его телефоне обнаружили телеграмм-каналы с российской пропагандой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное