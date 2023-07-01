Призвал к репрессиям и предлагал создать концлагеря для украинцев: прокремлевскому пропагандисту Мардану объявили подозрение
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому пропагандисту Сергею Ключенкову, известному как Сергей Мардан, призывавшему к созданию концлагерей для украинцев на временно оккупированных территориях
Об этом информирует СБУ .
Мардан является одним из ключевых блогеров издания "Комсомольская правда". Также он активно участвует в ток-шоу на телеканале "Соловьев live".
С самого начала полномасштабного вторжения российский пропагандист публично поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывал военные преступления захватчиков. В частности, он агитировал за проведение массовых репрессий против гражданского населения Украины. Так в одном из прямых эфиров Мардан предложил создать концлагеря для сопротивляющихся врагу жителей временно оккупированных Россией территорий Украины.
Факты преступной деятельности Мардана подтвердили языково-лингвистические экспертизы СБУ.
Российскому пропагандисту объявили подозрения по трем статьям УК:
- ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также изготовление и распространение таких материалов с использованием СМИ);
- ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов).
В настоящее время Мардан скрывается от правосудия на территории РФ. Продолжаются комплексные действия по привлечению его к ответственности за преступления против Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
- 30 июня Служба безопасности Украины установила личности двух российских танкистов, которые обстреливали гражданские объекты во время временного захвата Харьковской области.
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