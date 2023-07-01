Об этом информирует СБУ .

Мардан является одним из ключевых блогеров издания "Комсомольская правда". Также он активно участвует в ток-шоу на телеканале "Соловьев live".

С самого начала полномасштабного вторжения российский пропагандист публично поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывал военные преступления захватчиков. В частности, он агитировал за проведение массовых репрессий против гражданского населения Украины. Так в одном из прямых эфиров Мардан предложил создать концлагеря для сопротивляющихся врагу жителей временно оккупированных Россией территорий Украины.

Факты преступной деятельности Мардана подтвердили языково-лингвистические экспертизы СБУ.

Российскому пропагандисту объявили подозрения по трем статьям УК:

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также изготовление и распространение таких материалов с использованием СМИ);

ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов).

В настоящее время Мардан скрывается от правосудия на территории РФ. Продолжаются комплексные действия по привлечению его к ответственности за преступления против Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.