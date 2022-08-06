Призвал к прямому диалогу. Блинкен побеседовал с лидерами Азербайджана и Армении о конфликте в Нагорном Карабахе
Азербайджану в Госдепе предложили сотрудничество, а Армению призывали к "прямому диалогу", намекая на то, что она оглядывается на Россию
Об этом в твиттер написал глава внешней политики США Энтони Блинкен.
"Уверил Президент Ильхама Алиева, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать и способствовать диалогу между Азербайджаном и Арменией, чтобы помочь достичь крепкого мира на Южном Кавказе", - написал он в первом твите.
До этого руководитель Госдепа беседовал с Николаем Пашиняном.
"Разговаривал с премьер-министром Армении о ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него. Я призвал к продолжению сдержанности и прямому диалогу с Азербайджаном для решения этих вопросов".
- 3 августа в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой погибли и ранены с обеих сторон. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян объявил в Нагорном Карабахе частичную военную мобилизацию. Отметим, что причиной обострения ситуации стало требование Азербаджана уволить Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Армения назвала это нарушением предыдущих мирных соглашений.
- В свою очередь вооруженные силы Азербайджана сообщили , что начатая ими операция прошла успешно, они захватили ряд ключевых высот и требуют полного вывода войск Армении и других вооруженных формирований из непризнанной республики.
- После этого Армения призвала международное сообщество принять меры по пресечению агрессивных действий Азербайджана и запустить для этого необходимые международные механизмы.
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