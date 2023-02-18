Об этом информирует издание Magyar Hirlap .

Сийярто отметил, что просил беларусских коллег не делать военных шагов и шагов, которые могли бы привести к продолжению войны со временем. Также он призвал не делать шагов, которые в зависимости от обстоятельств спровоцировали бы географическое расширение войны.

Глава венгерского МИД добавил, что не вел в Минске переговоры с россиянами. Он утверждает, что ни он, ни кто-либо из его делегации не вел переговоры ни с кем, кроме беларусов.

"Если я хочу договариваться с россиянами, я поеду в Москву и доложу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в Минске тайно", – подчеркнул Сийярто.