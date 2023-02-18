Призвал к прекращению огня: Сийярто прокомментировал свой визит в Минск
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил, что он ездил в Минск в начале этой недели, чтобы призвать к прекращению огня и началу мирных переговоров
Об этом информирует издание Magyar Hirlap .
Сийярто отметил, что просил беларусских коллег не делать военных шагов и шагов, которые могли бы привести к продолжению войны со временем. Также он призвал не делать шагов, которые в зависимости от обстоятельств спровоцировали бы географическое расширение войны.
Глава венгерского МИД добавил, что не вел в Минске переговоры с россиянами. Он утверждает, что ни он, ни кто-либо из его делегации не вел переговоры ни с кем, кроме беларусов.
"Если я хочу договариваться с россиянами, я поеду в Москву и доложу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в Минске тайно", – подчеркнул Сийярто.
- В понедельник, 13 февраля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Беларусь для переговоров с главой МИД республики Сергеем Алейником.
- На следующий день сообщили, что Венгрия, которая является членом Евросоюза и НАТО, якобы подписала соглашение об экономическом сотрудничестве с Беларусью , которая помогает России в войне против Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное