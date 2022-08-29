Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Директор российского пропагандистского канала RT Антон Кузнецов-Красовский неоднократно призывал к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя. Он негативно высказывался об украинцах как нации и существовании Украины как самостоятельного и суверенного государства.

В ютубе и телеграмме он призвал россиян уничтожать украинцев: "Ребята, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!".

Кроме того, он делал видео типа "С*ка, этой страны не должно быть!", убеждая в правильности войны РФ против Украины.

СБУ завершила досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 442 (геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт был направлен в суд.

18 июня СБУ заочно сообщила о подозрении директору по вещанию российского пропагандистского телеканала RT Антону Кузнецову-Красовскому.

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