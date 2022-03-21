"Призраки квартир": Airbnb блокирует "благотворительное" бронирование жилья в Украине из-за мошенничества
Люди со всего мира для поддержки украинцев забронировали жилье в охваченных боевыми действиями городах Украины через сервис с Airbnb, но платформа по поиску жилья фиксирует многочисленные случаи мошенничества
Об этом сообщил Wired.
С тех пор, как люди из разных стран начали проявлять солидарность с Украиной и финансово поддерживать украинцев, бронируя жилье в Харькове, Киеве, Одессе, Львове без намерения воспользоваться бронированием, Airbnb заметил массовое появление новых объявлений аренды. Мошенники начали создавать "призраки квартир" - размещать предложения жилья, которого никогда не существовало, объясняют в сервисе.
По данным сервиса, отказавшегося брать 20%-ную комиссию по таким благотворительным бронированиям, пользователи пожертвовали более $15 млн, забронировав в украинских городах 434 тыс. ночей. При этом компания остановила работу в России и Беларуси.
Однако факт возникновения фейковых объявлений идет вразрез с политикой компании, заявил руководитель глобальных коммуникаций компании Бен Брейт.
Так что с середины марта платфрма запретила с новых аккаунтов создавать объявления об аренде жилья в Украине.
Брейт также указал, что пользователи могут делать пожертвования на Airbnb.org. За счет этих средств сервис будет бесплатно предоставлять жилье на короткий период времени для 100 тыс. беженцев из Украины.
- Напомним, в Киеве из-за обстрелов оккупантов повреждено более 70 жилых домов.
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