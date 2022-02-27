"Призрак Киева": украинский летчик сбил 10 самолетов оккупантов

Об этом сообщила СБУ .



"Его называют "Призраком Киева", хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел. В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов", - отметили в спец-службе.

Напомним, ранее этот летчик сбил 6 российских самолетов за 30 часов .

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