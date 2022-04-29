"Призрак Киева" получит личный шеврон
Украинские художники создали шеврон для легендарного пилота
Украинская художница Ирина Костиренко вместе с коллегами создала для легендарного "Призрака Киева" шеврон. Об этом она написала в Facebook.
"Мы придумали более двадцати вариантов этого знака, каждый из которых был полон глубинного символизма. Но решили выбрать этот, потому что он отличался от других своей лаконичностью и четким содержанием", - написала Костиренко, добавив, что к созданию шеврона причаастны ее коллеги. Юлия и Андрей Даценко и Екатерина Говорун.
По словам Ирины Костиренко, истребитель олицетворяет собой "воздушный щит" города, а также мастерство и силу наших пилотов, ежедневно защищающих границы нашего города.
"Лук со стрелами символизирует собой воинскую победу города. Впервые он появился на гербе Киева еще в 1500 году, что было обусловлено историческими событиями того времени – город постоянно защищался от вражеских нападений", пояснила художница.
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