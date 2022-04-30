"Призрак Киева – это супергерой-легенда": Командование Воздушных сил ВСУ призвало не распространять фейки о военных летчиках
Командование Воздушных сил ВСУ отрицает, что Герой Украины Степан Тарабалка является "Призраком Киева"
Об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил в telegram.
"Призрак Киева – это супергерой-легенда, созданный украинцами! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!" - говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ.
29 апреля издание The Times опубликовало материал об украинском летчике Степане Тарабалке. Его назвали "Призраком Киева". По данным пресс-службы, Герой Украины не является "Призраком Киева" и не сбил 40 самолетов.
Майор Степан Тарабалка погиб 13 марта 2022 года в воздушном бою с преобладавшими силами российских оккупантов.
Также в пресс-службе опровергли и другую информацию.
"Военные летчики пока не учатся за границей на F-16, как бы нам всем этого ни хотелось. Ни одно официальное заявление по этому поводу не выходило в СМИ! Ну и в заключение, для особо креативных: американские бомбардировщики тоже НЕ летают над Украиной!" – добавили в сообщении.
- Украинские художники создали шеврон для "Призрака Киева".
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