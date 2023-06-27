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Призрак Киева, держащий наше небо: Порошенко передал авиационной бригаде грузовики для зенитных установок

27 июня, 2023 вторник
16:42
Новости

Петр Порошенко привез в авиационную бригаду Воздушных сил ВСУ три грузовика, которые специально оборудованы под зенитные установки

Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".

Как объясняют бойцы, такие автомобили очень нужны, потому что обеспечивают мобильность зениток: "Нам привезли очень большую помощь - автомобили DAF, которые повысят нашу боевую готовность. Во-первых, в борьбе с БПЛА типа "Шахед", а также с ракетами противника".

Специально разработанные и модифицированные установки позволят заменить старый советский автопарк и повысить эффективность бригады. "Мы все делаем для того, чтобы наши летчики чувствовали себя в большей безопасности, потому что это надежное, эффективное, очень хорошо знакомое оружие, которое защищает не только в воздухе. Когда мы переводим это в такой мобильный режим, нам наши воины очень благодарны", – объясняет Петр Порошенко.

Эта бригада уникальна, рассказывает Порошенко. "Призрак Киева" помните? А Антоновский мост? Это они прикрывали операцию с неба и помогли освободить Херсон. А еще они сбили сотни российских ракет, самолетов, беспилотников, дронов, "шахедов". Не говоря уже об уничтоженных российских позициях и узлах логистики. Тысячи километров, наша противовоздушная безопасность, уничтожение врага. Все это они несут на своих плечах", – рассказывает пятый президент.

"Сегодня мы делаем все для того, чтобы усилить мощь наших славных летчиков Воздушных сил, которые очень удивили россиян и наших западных партнеров. Ведь в условиях тотального огня мы не только сохранили Воздушные силы, восстанавливаем их боеспособность, но и вполне обоснованно претендуем на F 16", – отмечает Порошенко.

"В них сегодня очень нуждается наше  контрнаступление, чтобы уничтожить российское господство в воздухе. Контрнаступление деморализует противника, создает основания для кардинального изменения ситуации в Российской Федерации. Разрушается безоговорочный авторитет военного преступника Путина, и это все делается силами наших военных", - отмечает Порошенко.

В целом Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" законтрактовал три сотни британских автомобилей DAF, более сотни уже передали в ВСУ. На шасси этих грузовиков также изготовляют специальные кунги для комплексов БПЛА Poseidon и передвижные ремонтные мастерские.

Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

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