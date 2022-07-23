Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Phoenix Ghost напоминает увеличенную копию Switchblade, но имеет большую дальность и более мощную массу боевой части. Мы постепенно входим в ситуацию, когда нужно уничтожать врага в самых скрытых участках, где обычными боеприпасами достать противника невозможно. Недавно ВСУ уничтожили российские объекты около атомной станции ударным БПЛА Warmate. Увеличение количества ударных БПЛА станет важным элементом на следующих этапах боевых действий", - подчеркнул Згурец.

Беспилотники Autel, которые были куплены Фондом Порошенко и волонтерами ГО "Дело Громад", уже прибыли из Эстонии в Киев и готовятся к отправке на фронт.

На сегодняшний день нет признаков того, что Иран передал Российской Федерации беспилотники собственного производства.

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