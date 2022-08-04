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Признать убийство военнопленных в Оленовке терактом, а Россию – государством-спонсором терроризма – "ЕС" призывает Раду обратиться к международным организациям и правительствам

4 августа, 2022 четверг
13:14
Общество

Депутаты "Европейской Солидарности" зарегистрировали в парламенте проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к ООН, Евросоюзу, Евросовету, ОБСЕ, парламентам и правительствам государств-членов НАТО, МККК, Независимой международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ" по осуждению факта массовой казни украинских военнопленных государством-агрессором в Оленивке 29 июля 2022 года

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев на странице Facebook.

Депутат отметил, что ответ на рашистский теракт в Оленовке должна дать Верховная Рада. "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект 7627. Парламент должен проголосовать это обращение на ближайшем заседании, чтобы мир понимал, насколько важно спасение защитников Мариуполя, прежде всего, для Украины.

"Проголосует ли? Пока не скажу. Будем добиваться", - добавил Арьев.

"Верховная Рада Украины обращается к ООН, Европейскому Союзу, Европейскому Совету, ОБСЕ, парламентам и правительствам государств-членов НАТО признать действия российской федерации по убийству украинских военнопленных защитников Мариуполя, которое совершила РФ в ночь на 29 июля 2022 года в Оленовке, террористическим актом. Признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма", – говорится в тексте проекта обращения.

Украинский парламент также требует усилить давление на Россию и сотрудничающие с ней государства и поддерживающие ее террористический режим, в том числе путем введения санкций, предусмотренных в соответствии со статусом государства-спонсора терроризма, включая полный эмбарго на торговлю энергоносителями с государственными и частными компаниями, аффилированным с Российской Федерацией и отключением от системы SWIFT всех финансовых учреждений Российской Федерации.

Депутаты отмечают, что при имеющихся доказательствах убийство защитников Мариуполя в Оленовке имеет все признаки совершенного РФ террористического акта против беззащитных украинских военнопленных. Это военное преступление, совершенное Россией, является нарушением Женевских конвенций обращения с военнопленными.

Кроме того, действия России в Украине являются неспровоцированной военной агрессией против суверенного государства, которые приводят к гибели тысяч мирных граждан в результате обстрелов и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре и являются проявлением террора.

Верховная Рада призывает ООН и МККК направить своих представителей на территорию колонии в пгт Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области с целью инспекционной миссии.

Также парламент призывает эти организации и ОБСЕ принять меры по постоянному контролю за условиями содержания всех украинских военнопленных, находящихся на территории России и на временно оккупированных территориях Украины.

Верховная Рада Украины призывает международные институты безотлагательно сделать все возможное для освобождения без всяких предпосылок пленных женщин-медиков, среди которых есть беременные и раненые, а также активизировать усилия по обмену и возвращению в Украину военнопленных защитников Мариуполя.

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