Об этом Ассоциация семей защитников Азовстали сообщила у себя в telegram .

"В рамках рабочей поездки в Европу представителям Ассоциации семей защитников Азовстали и полка "Азов" удалось принять участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге", - говорится в сообщении.

Сестра освобожденного из плена начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича Сандра Кротевич, жена пленного защитника Азовстали Лилия Ступина и заместитель командира "Азова" Сергей Цисарук – выступили с речами в ПАСЕ во время встречи с представителями политической группы ЕРР, политической группы ALDE и политической группы EC/DA

Представители Ассоциации поделились своими историями, связанными с событиями на Азовстали и призвали представителей 46 стран помочь Украине, в частности назвать Россию государством - спонсором терроризма, учредить трибунал для рассмотрения российских преступлений, способствовать освобождению военнопленных, в частности заставить международные организации, такие как ООН и МККК, выполнять их обязательства по военнопленным, прописанные в их уставах.

"Кроме этого, делегации Ассоциации и полка "Азов" удалось принять участие в сайд-ивенте ПАСЕ на тему:"Crimea is the darkness: refocusing international attention on grave human rights violations in the occupied peninsula after russian large-scale invasion to Ukraine", – сообщает Ассоциация.