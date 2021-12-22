Признать Голодомор геноцидом: Стефанчук обратится к главам парламентов мира

Об этом он заявил на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", передает Укринформ .



"В следующем году мы будем чествовать 90-ю годовщину Голодомора. В связи с этим я лично ... в январе следующего года обращусь к спикерам парламентов мира с просьбой о признании Голодомора геноцидом украинского народа. И ваша поддержка и правильная презентация этой инициативы с учетом специфики каждого из государств критически важна для ее успешности", - сказал глава Верховной Рады.



Руслан Стефанчук также попросил украинских послов содействовать принятию этого решения парламентами и правительствами мира.



"Я призываю, особенно послов в странах, которые до сих пор не признали это страшное преступление советского коммунистического режима, приложить дополнительные усилия для убеждения парламентариев этих стран принять соответствующие решения", - подчеркнул он.

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