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Признать бойцов терробороны, которые в первые дни вторжения встали в защиту государства, участниками боевых действий - "Евросолидарность" зарегистрировала законопроект

24 мартa, 2023 пятница
14:37
Новости

Петр Порошенко с депутатами "Европейской Солидарности" внесли законопроект 9130, предлагающий специальную процедуру получения статуса участников боевых действий для бойцов территориальной обороны, погибших в первые дни после 24 февраля 2022 года

Об этом сообщила соглава фракции Ирина Геращенко.

"В первые дни полномасштабного вторжения тысячи мужчин и женщин выстроились в очереди в военкомат и записались в отряды ТрО. Из-за бюрократических проволочек, стремительности событий а иногда и откровенной измены, некоторых даже не успели поставить на учет, только выдали автомат защищать свой город. Ребята, которых оккупанты расстреляли в Сиреневом Гае в Херсоне, из-за быстрого захвата города и бегства некоторых силовиков не успели даже оформить документы как члены ТрО, но они как раз и являются символом Теробороны, тех, кто взял оружие и не сбежал, а до последнего вздоха давали отпор врагу", – объясняет Геращенко.

Она отмечает – таких случаев, когда герои погибли, даже не получив еще официального зачисления в бригаду, а только боевое задание от командира, десятки, а может и сотни.

"Эти страшные истории раскрываются после деоккупации наших территорий. Семьи погибших не могут получить социальную поддержку государства и почтить героев с военными почестями", – пишет Геращенко.

"Должны защитить их память. С коллегами из "Европейской Солидарности" зарегистрировали проект Закона № 9130 от 20.03.2023 о внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" по усилению гарантий прав военнослужащих воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Речь идет о правах семей погибших защитников, которые на время полномасштабного вторжения не успели или не смогли официально оформить документы", – отмечает народный депутат.

"Многочисленные обращения к нам о некорректном начислении выплат или их отсутствии, невозможности довести принадлежность бойца к составу в/ч, свидетельствуют об актуальности проблемы. Цель нашего законопроекта – создать процедуру, за которой семьи погибших могли бы обратиться за установлением принадлежности воина к в/ч. По нашему мнению, одним из вариантов решения проблемы была процедура посмертного зачисления в подразделение, где фактически воин выполнял боевые задачи, совместным распоряжением министра обороны и Главнокомандующего после получения всех соответствующих показаний и доказательств. это требует законодательного урегулирования", – пишет Ирина Геращенко.

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