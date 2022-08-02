Признание Украиной Косово будет в рамках международного права, - журналистка
Международный суд ООН считает, что провозглашение независимости Косово было правомерным
Об этом в эфире Эспрессо заявила руководительница проекта "Балканский обозреватель", журналистка Наталья Ищенко.
"Международный суд ООН однозначно сказал - провозглашение независимости Косово было правомерным. Все кто, говорит, что это было нарушение международного права, неправы, потому что есть однозначное решение - Косово имеет право на свою независимость. Территорию этой республики никто не оккупировал, Косово не оккупировала какая-то соседняя страна", - сказала она.
Ищенко подчеркнула, что абсолютное большинство членов ЕС и НАТО признали независимость этой бывшей автономии Сербии.
"Мы должны согласовывать все эти наши шаги из ЕС и НАТО, потому что такой шаг вызовет волну возмущения в Сербии, которая пытается демонстрировать неприязнь по отношению к Украине и поэтому нам нужно все взвесить и только потом принимать решения. То, что признание независимости Косово будет в рамках международного права - это однозначно да", - подытожила журналистка.
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