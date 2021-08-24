Признание странами G7 "Талибана" законной властью Афганистана не в повестке дня, - глава Еврокомиссии
По словам главы Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, все страны G7 сейчас согласны, что ставить вопрос о признании движения "Талибан" законной властью Афганистана рано
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Мы занимаем единую позицию по вопросу их признание. Сейчас вопрос о признании не стоит на повестке дня", - цитирует агентство слова фон дер Ляйен.
Она отметила, что целью переговоров G7 была координация и выработка единой позиции по Афганистану. Она отметила, что эти задачи были решены.
Так, правительство Великобритании на своем сайте сообщает, что страны G7 обратились к "Талибану" с совместным заявлением. Они подтвердили свою поддержку народу Афганистана и намерены поддержать афганских беженцев.
В заявлении также отмечается, что легитимность будущего правительства будет зависеть от подхода, который он будет использовать для выполнения своих международных обязательств по сохранению стабильности в Афганистане.
"Легитимность будущего правительства будет зависеть от подхода, который он будет использовать для выполнения своих международных обязательств по обеспечению стабильности в Афганистане", - говорится в заявлении.
- Напомним, 15 августа утром талибы окружили Кабул и начали без боя заходить в город. Талибан заявил, что контролирует всю территорию Афганистана.
- В день празднования 102 годовщины независимости страны от Британской империи, 19 августа, "Талибан" заявил о переименовании страны в "Исламский эмират Афганистан".
- Ранее 24 августа страны "Большой семерки" провели саммит по ситуации в Афганистане.
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