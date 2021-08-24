Признание странами G7 "Талибана" законной властью Афганистана не в повестке дня, - глава Еврокомиссии

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .



"Мы занимаем единую позицию по вопросу их признание. Сейчас вопрос о признании не стоит на повестке дня", - цитирует агентство слова фон дер Ляйен.



Она отметила, что целью переговоров G7 была координация и выработка единой позиции по Афганистану. Она отметила, что эти задачи были решены.



Так, правительство Великобритании на своем сайте сообщает, что страны G7 обратились к "Талибану" с совместным заявлением. Они подтвердили свою поддержку народу Афганистана и намерены поддержать афганских беженцев.



В заявлении также отмечается, что легитимность будущего правительства будет зависеть от подхода, который он будет использовать для выполнения своих международных обязательств по сохранению стабильности в Афганистане.



"Легитимность будущего правительства будет зависеть от подхода, который он будет использовать для выполнения своих международных обязательств по обеспечению стабильности в Афганистане", - говорится в заявлении.

Напомним, 15 августа утром талибы окружили Кабул и начали без боя заходить в город. Талибан заявил, что контролирует всю территорию Афганистана.

В день празднования 102 годовщины независимости страны от Британской империи, 19 августа, "Талибан" заявил о переименовании страны в "Исламский эмират Афганистан".

Ранее 24 августа страны "Большой семерки" провели саммит по ситуации в Афганистане.