Признание слабости, - Владимир Кличко высказался о мобилизации в России

Об этом Кличко-младший написал в Twitter.

"Объявленная сегодня мобилизация является признанием слабости. Таким образом, Россия ускорит свое падение. Ничто не может их перезагрузить. Ничто не может остановить нас", - написал Владимир Кличко.

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля.

После объявления частичной мобилизации в РФ всем гражданам, состоящим на военном учете, запрещен выезд за границу .

Антивоенное движение "Весна" объявило сегодня акцию "Нет могилизации", любые формы протеста также поддерживают в штабе российского оппозиционера Алексея Навального. По состоянию на 12:00 была подтверждена организация митингов в 24 городах России.

Около сотни человек были арестованы во время протестов в России после объявления Путина о частичной мобилизации для увеличения готовности войск для войны в Украине.

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