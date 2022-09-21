Признание слабости, - Владимир Кличко высказался о мобилизации в России
Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко отреагировал на объявление "частичной мобилизации" в России
Об этом Кличко-младший написал в Twitter.
"Объявленная сегодня мобилизация является признанием слабости. Таким образом, Россия ускорит свое падение. Ничто не может их перезагрузить. Ничто не может остановить нас", - написал Владимир Кличко.
- 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля.
- После объявления частичной мобилизации в РФ всем гражданам, состоящим на военном учете, запрещен выезд за границу .
- Антивоенное движение "Весна" объявило сегодня акцию "Нет могилизации", любые формы протеста также поддерживают в штабе российского оппозиционера Алексея Навального. По состоянию на 12:00 была подтверждена организация митингов в 24 городах России.
- Около сотни человек были арестованы во время протестов в России после объявления Путина о частичной мобилизации для увеличения готовности войск для войны в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.54
Покупка 40.54Продажа 41.71
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное