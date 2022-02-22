Признание россиянами "Л/ДНР": МИД отозвало временного поверенного в делах Украины в РФ

Об этом сообщает пресс- служба МИД Украины .



"В связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений по признанию "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины – "ЛНР и "ДНР", временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций" ", – говорится в заявлении.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. В указах о признании "Л/ДНР" Путин официально поручил отправить в ОРДЛО российские войска.

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