Признание России спонсором терроризма – это лишь политическое событие: все возможные санкции США уже ввели, – профессор Айзенберг
Профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг рассказал, что признание Российской Федерации страной-спонсором терроризма Соединенными Штатами Америки станет лишь политическим событием, ведь все основные санкции против России уже введены
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Если государственный департамент США объявит Россию страной-спонсором терроризма, это не повлечет какие-либо дополнительные санкции. Ведь все санкции, которые вводятся против стран-спонсоров терроризма, против РФ уже введены. Это не будет иметь последствий, кроме самого политического события", - отметил Айзенберг.
Профессор добавил, что в перечне санкций против стран-спонсоров терроризма остается одна, которая существенно не влияет на Россию.
"Если проанализировать все, что предусмотрено несколькими законами против стран-спонсоров терроризма, то все эти санкции против России уже введены. Есть разве что одна санкция, касающаяся граждан стран, имеющих с США безвизовый режим: если они посещают страну, признанную спонсором терроризма, они лишаются безвизового въезда в Соединенные Штаты", - заметил Игорь Айзенберг.
- В четверг, 28 июля, Сенат США принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма.
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