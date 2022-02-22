Признание Россией "ЛДНР" - это юридическая основа для дальнейшей агрессии, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский сказал на совместном брифинге с президентом Эстонии, передает Еспресо.TV.



"Этим решением РФ создает юридические основания для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины, при этом нарушая все возможные двух- и многосторонние международные обязательства, резолюцию Совета безопасности ООН по Украине от 17 февраля 2015 года", - заявил Зеленский.



Также он отметил, что российская эскалация вокруг Украины является беспрецендентным вызовом не только Украине, но и Европе и миру в целом.



Именно в Украине сегодня решается будущее европейской безопасности, частью которой является Украина.

Европа и мир не могут допустить таких трагических ошибок, допущенных в Грузии в 2008 году", - подчеркнул Президент Украины.



Глава государства уточнил, что Украина согласилась с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать в себя полную остановку Северного Потока-2.



"Кроме того, сегодня Украина как никогда нуждается в усиленной поддержке со стороны партнеров по оборонной способности Украины и экономической поддержке экономической стабильности.

Украина очень благодарна за решение Эстонии передать определенные виды вооружения, в частности, ракеты Javellin и современный военно-полевой госпиталь. Это очень важный вклад в повышение оборонной способности Украины", – добавил Зеленский.



Он подчеркнул, что Эстония поддерживает наш гуманитарный саммит, направленный на поддержку крымчан и деоккупацию украинского полуострова Крым.

Напомним, что Госдума России единогласно приняла решение о ратификации соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ДНР" и "ЛНР", которые вступают в силу со вторника.

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в случае широкой эскалации со стороны России в стране введут военное положение, однако выразил надежду, что этого не произойдет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение Владимира Путина признать "независимость" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Президент Владимир Зеленский заявил , что Украина будет работать над вопросом разрыва дипломатических отношений с РФ.