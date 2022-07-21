Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я считаю, что Россию могут признать государством-спонсором терроризма. С таким государством не будут иметь дело финансовые учреждения, частные компании – это возможность лишить Россию финансовых инструментов и ресурсов для продолжения полномасштабного вторжения", – отметила Константинова.

Политолог-международник также добавила, что в рамках законодательного поля США есть список стран, спонсирующих террористические активности.

"Это Иран, Северная Корея и Россия будут приравнены к диктаторским режимам. Конгрессмены США понимают, что российская агрессия не закончится, если ее не остановить в Украине", - подчеркнула Константинова.

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