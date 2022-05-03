Признание РФ государством-спонсором терроризма позволит усилить санкции и ограничения против нее, - нардеп Фриз
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз отметила, что согласно законодательству США признание страны государством-спонсором международного терроризма - это возможность дополнительного давления
Об этом нардепка сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Сегодня ВР проголосовала обращение к нашему партнеру номер один, США, чтобы они признали РФ государством-спонсором терроризма. Почему это очень важно? Потому что, согласно законодательству США, признание страны государством-спонсором международного терроризма влечет множество дополнительных санкций и ограничений, которые налагаются против этой страны", - подчеркнула Фриз.
Ирина Фриз также напомнила, какие страны являются спонсорами терроризма.
"По состоянию на сегодняшний день такими странами, по законодательству США, признаны четыре страны: Северная Корея, Иран, Сирия, Куба. Четыре страны к которым, я надеюсь, в очень короткий срок должно присоединиться и признание РФ. Для нас это важно потому, что это дает возможность дополнительного давления на страну-агрессора, ограничение любых экономических отношений, а также принятие дополнительных санкций",- пояснила Фриз.
Украинский парламент поддержал обращение в палату представителей и сенат конгресса США, чтобы там признали РФ спонсором терроризма
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