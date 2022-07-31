Об этом в эфире Эспрессо сказала народная депутат Украины от "ЕС" Иванна Клипмуш-Цинцадзе.

"В связи с теми событиями, которые произошли в Оленовке - этим страшным зверством, преступлением уничтожения украинских военнопленных российскими оккупационными войсками. Я думаю, что это должно было бы привести к признанию России государством-спонсором терроризма, по крайней мере, об этом сейчас должен заявить Госдепартамент США" , – отметила она.

Нардепка добавила, что призыв Сената к Госдепу США носит лишь рекомендательный характер.

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"Мы знаем, что в Палате представителей тоже есть группа, которая готова инициировать и продвигать призыв в Госдеп сделать это признание. Это соответственно, даст наложение дополнительных и первичных, и вторичных санкций, чтобы другие страны мира, пока продолжающие торговлю с Россией будут ее избегать", - считает Цынцадзе.

По ее мнению, это основные действия, которые важно достичь Украине.

"Для Китая, Индии и их компаний будут гораздо более серьезные риски продолжать торговлю с РФ в той или иной сфере, если Россия будет признана страной-спонсором терроризма и это означает, что мы ограничим эти торговые связи", - подытожила нардеп.

28 июля Сенат США принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма.