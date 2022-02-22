Признание Путиным "Л/ДНР": глава ОБСЕ Рау призвал РФ воздержаться от военных действий и предупредил о долгосрочных последствиях
Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал неудачным решение президента РФ Владимира Путина о признании "государственности" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и призвал Россию не прибегать к военной активности
Об этом Рау написал в Twitter.
"В связи с решением президента Путина мы выражаем нашу непреклонную поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Мы призываем Российскую Федерацию воздерживаться от каких-либо военных действий для реализации этого неудачного решения и учитывать долгосрочные последствия для международных отношений", - написал Рау. .
- Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "государственности" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- В указах о признании "Л/ДНР" Путин официально поручил отправить в ОРДЛО российские войска.
- Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях за признание "Л/ДНР".
- Политики ЕС и Британии назвали признание Путиным "Л/ДНР" нарушением международного права и Минских соглашений и призвали к санкциям против РФ
- Украина созывает Совбез ООН в связи с признанием Россией "Л/ДНР".
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