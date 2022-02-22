Признание Путиным "Л/ДНР": глава ОБСЕ Рау призвал РФ воздержаться от военных действий и предупредил о долгосрочных последствиях

Об этом Рау написал в Twitter.



"В связи с решением президента Путина мы выражаем нашу непреклонную поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Мы призываем Российскую Федерацию воздерживаться от каких-либо военных действий для реализации этого неудачного решения и учитывать долгосрочные последствия для международных отношений", - написал Рау. .