Признание независимости так называемых ЛНДР Россией – это политическое заявление и ошибочное решение, – представитель ЕС

Об этом сообщает Укринформ.



"Мы должны посмотреть, какими будут последствия такого политического заявления, какими будут дальнейшие действия российского правительства... Очевидно, первая реакция - четко заявить, что такое решение ошибочно, что оно противоречит международному праву, что это решение является чем-то не имеющим ничего общего с организацией безопасности в Европе. Это противоречит обязательствам России в нормандском процессе. Очевидно, это будет сказано", - подчеркнул представитель ЕС.



Он добавил, что во всем мире парламенты принимают сложные решения, произносят непростые заявления по внешней политике, однако зачастую после этого нет никаких действий. Следовательно, ЕС будет реагировать не на политическое заявление Кремля, а на возможные практические действия. И уже после них принимать решения о последствиях и санкциях.

Напомним, Коммунистическая партия РФ внесла в российскую госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

В то же время в госдуме РФ назвали инициативу Коммунистической партии "несвоевременной и провокационной".

Представитель в трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что признание или присоединение к Российской Федерации так называемых ЛНР и ДНР не нужно для самой России, ведь эти республики создавались как инструмент давления на Украину.

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