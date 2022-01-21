Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Признание независимости так называемых ЛНДР Россией – это политическое заявление и ошибочное решение, – представитель ЕС

Признание независимости так называемых ЛНДР Россией – это политическое заявление и ошибочное решение, – представитель ЕС

21 января, 2022 пятница
17:56
Общество днр

Высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что инициатива депутатов Госдумы Российской Федерации по признанию и присоединению так называемых ЛНР и ДНР к России является политическим заявлением, и ЕС будет реагировать на это в зависимости от практических действий РФ

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы должны посмотреть, какими будут последствия такого политического заявления, какими будут дальнейшие действия российского правительства... Очевидно, первая реакция - четко заявить, что такое решение ошибочно, что оно противоречит международному праву, что это решение является чем-то не имеющим ничего общего с организацией безопасности в Европе. Это противоречит обязательствам России в нормандском процессе. Очевидно, это будет сказано", - подчеркнул представитель ЕС.

Он добавил, что во всем мире парламенты принимают сложные решения, произносят непростые заявления по внешней политике, однако зачастую после этого нет никаких действий. Следовательно, ЕС будет реагировать не на политическое заявление Кремля, а на возможные практические действия. И уже после них принимать решения о последствиях и санкциях.

  • Напомним, Коммунистическая партия РФ внесла в российскую госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
  • В то же время в госдуме РФ назвали инициативу Коммунистической партии "несвоевременной и провокационной".
  • Представитель в трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что признание или присоединение к Российской Федерации так называемых ЛНР и ДНР не нужно для самой России, ведь эти республики создавались как инструмент давления на Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Евросоюз
война с Россией
русская агрессия
ЛНР
ДНР
Читайте также:
Наталка Діденко
20 января, 2022 четверг
В Украину идут порывистый ветер, снег и сильные морозы, - синоптик Наталья Диденко
Наталка Діденко
19 января, 2022 среда
В Украину несутся морозы и снег, - синоптик Наталья Диденко
Байден
title.author Виталий Портников
20 января, 2022 четверг
Виталий Портников: Байден ужесточает тон, Зеленский озабочен шашлыками
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.15
    Покупка 28.15
    Продажа 28.42
  • EUR
    Покупка 31.86
    Продажа 32.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
21 января
17:45
По всей планете: ученые впервые обнаружили наночастицы пластика на обоих полюсах Земли
17:38
Шевченко ведет переговоры со сборной Польши, - СМИ
17:36
Мария Мезенцева
Главу делегации Украины в ПАСЕ выдвинули на пост президента Ассамблеи на 2022 год
17:30
Эксклюзив
Порошенко
Арест Порошенко мог дать ему возможность повести за собой протестное движение, - политолог
17:22
США на днях могут объявить об эвакуации семей своих дипломатов из Украины, - Bloomberg
17:22
контрабанда
С тайником в миллионы рублей и тысячи долларов и с оккупационным номерным знаком: в Луганской области пограничники задержали авто
17:20
Ольга Стефанишина
НАТО пригласило Украину к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года, - Стефанишина
17:19
В Украине завершились съемки сатирической короткометражки "Территория" о местном "мусорном короле", премьеру планируют в апреле
16:59
НАТО
"Мы сами решаем, как организовать оборону нашей страны": Болгария и Румыния ответили РФ на требование вывода сил НАТО
16:56
Инфографика
россия солдаты
Угрозу масштабного вторжения РФ считают реальной 44% украинцев, 53% говорят, что власти прилагают недостаточно усилий для предотвращения этого, - опрос Gradus Research
16:50
Инфографика
уголь
За первые 20 дней нового года в Украине добыли почти на 50% больше угля, чем за тот же период 2020 года
16:46
Зеленский Дуда
Зеленский и Дуда обсудили вопросы безопасности и договорились о создании специального канала связи
16:42
В Донецкой области от травм погиб горняк, другой в тяжелом состоянии
16:28
вакцина
Родителям нужно стимулировать своих детей-подростков быстро прививаться против COVID-19, – Кузин
16:23
карантин
Ивано-Франковская область перейдет в "красную" зону карантина с 24 января
16:17
Олег Пендзин
Накопление военных сил РФ на украинской границе – это форма экономической гибридной войны, – Пендзин
16:17
Эксклюзив
газ
Из-за "Северного потока-2": при уменьшении объемов транзита газа по Украине ГТС станет убыточной, - экономист
16:13
Анонс
Суд против Порошенко, европейское турне Энтони Блинкена: "Политклуб Виталия Портникова" 21 января
16:13
Лукашенко
"Ломаем так, что мало не покажется": Лукашенко пригрозил Западу из-за возможных санкций против России и Беларуси
16:13
Эксклюзив
Зеленский
Если завтра – война. Готова ли наша армия к войне с Россией?
16:11
Аэропорт "Борисполь" весной возобновит работу терминала F, закрытого в начале пандемии
16:04
Сергей Шойгу
Шойгу пригласил главу Минобороны Великобритании на переговоры в Москву, чтобы обсуждать актуальные вопросы безопасности
15:59
Максим Калиниченко
Живу в Москве, но продолжаю оставаться украинцем и любить Украину, - экс-футболист сборной Калиниченко
15:51
Обновлено
Блинкен Лавров
Переговоры Блинкена и Лаврова по Украине: США предоставят РФ ответы на "гарантии безопасности" на следующей неделе
15:49
Обновлено
"Деньги ушли, проданы, спи***ны": "Схемы" обнародовали разговоры назначенного при Зеленском руководителе предприятия Энергоатома о срыве запуска объекта в Чернобыле. В Энергоатоме ответили
15:48
Наталья Диденко
Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах, гололедице и снеге 22-23 января
15:40
Офис генпрокурора
Офис генпрокурора обжаловал решение суда о мере пресечения Порошенко
15:28
ИгорьТерехов
"Город останется спокойным, пусть россияне не разжимают рот": Терехов об угрозе оккупации Харькова
15:27
Мы же единый народ: в сети появилось позорное видео, как глава Федерации бокса Украины обнимается с россиянином
15:24
компьютер
В Киеве стремительно растет количество случаев COVID-19, КГГА призывает работодателей перевести работников на "дистанционку"
15:22
"Нет ресурсов": член финкомитета Рады Николаенко о введении "экономического паспорта украинца"
15:19
ДБР
Попробовали разворовать 2,5 млн грн на покупке программного обеспечения: в Украине разоблачили должностных лиц Госпотребслужбы
15:15
После "проигрыша" в Киевсовете "слуги народа" прибегли к грязным манипуляциям, – Сюмар
15:00
Дмитрий Песков
Песков заявил, что Турция готова пригласить на встречу Зеленского и Путина террористов "ДНР" и "ДНР"
15:00
Squid Game
Netflix подтвердил выход второго сезона "Игры в кальмара"
14:58
ДБР: Первым во время Революции Достоинства убили Вербицкого
14:52
ДТП
Сбил ребенка и скрылся: в Ивано-Франковской области правоохранители задержали госслужащего
14:44
экология
МВФ будет кредитовать борьбу с изменениями климата суммой 50 млрд долл.: в список может попасть Украина
14:41
Гана взрыв
В Гане столкнулись мотоцикл и грузовик со взрывчаткой: по меньшей мере 17 человек погибли, еще 59 пострадали
14:35
Марлос
Экс-футболист сборной Украины Марлос сообщил, где продолжит карьеру
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV