Признание "Л/ДНР" Россией может негативно повлиять на общий ядерный проект, - президент Финляндии

Об этом сообщает Reuters.



Глава Финляндии решил не комментировать ситуацию вокруг Украины, однако заявил, что действия РФ могут сказаться на безопасности совместного ядерного проекта.



"Безопасность, безусловно, будет одним из факторов проверки", – заявил Нийнисте.



По его словам, правительство Финляндии примет окончательное решение о строительстве в скором времени.



Как известно, Финская АЭС является общим проектом консорциума финских коммунальных предприятий и "Росатома", которому принадлежит 34% акций.

Напомним, что временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила , что санкции против России за признание ею "ЛНР" и "ДНР" были не единственными, которые США введут против РФ.

22 февраля министры иностранных дел ЕС рассмотрят новый пакет санкций против России на фоне признания Кремлем "ДНР" и "ЛНР".