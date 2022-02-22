Признание "Л/ДНР" Россией может негативно повлиять на общий ядерный проект, - президент Финляндии
Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что действия России на Донбассе, в частности, признание "Л/ДНР", могут негативно повлиять на реализацию крупного общего проекта
Об этом сообщает Reuters.
Глава Финляндии решил не комментировать ситуацию вокруг Украины, однако заявил, что действия РФ могут сказаться на безопасности совместного ядерного проекта.
"Безопасность, безусловно, будет одним из факторов проверки", – заявил Нийнисте.
По его словам, правительство Финляндии примет окончательное решение о строительстве в скором времени.
Как известно, Финская АЭС является общим проектом консорциума финских коммунальных предприятий и "Росатома", которому принадлежит 34% акций.
- Напомним, что временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила , что санкции против России за признание ею "ЛНР" и "ДНР" были не единственными, которые США введут против РФ.
- 22 февраля министры иностранных дел ЕС рассмотрят новый пакет санкций против России на фоне признания Кремлем "ДНР" и "ЛНР".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.69
Покупка 28.69Продажа 29.3
-
EUR
Покупка 32.4Продажа 33.18
- Актуальное
- Важное