Признание "Л/ДНР" не коррелируется с Минскими соглашениями, - представитель Путина
Президент РФ Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании "Л/ДНР", однако в Кремле считают, что это не коррелируется с Минскими договоренностями
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, Путин взял в известность обращение Госдумы.
"Какого-то четкого регламента на этот счет не существует. Президент обращения получил, он на него отреагировал, он взял его в известность... Признание "ДНР" и "ЛНР" не коррелируется с минскими соглашениями", - отметил он.
- Госдума РФ приняла проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".
- В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" .
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил , что признание "ЛДНР" Россией будет означать выход Москвы из Минских соглашений.
- Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал призыв российской Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину признать "ЛДНР" эскалационным действием , которое усложнит ситуацию в Европе.
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