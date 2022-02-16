Признание "Л/ДНР" не коррелируется с Минскими соглашениями, - представитель Путина

Об этом сообщает ТАСС.



По словам Пескова, Путин взял в известность обращение Госдумы.



"Какого-то четкого регламента на этот счет не существует. Президент обращения получил, он на него отреагировал, он взял его в известность... Признание "ДНР" и "ЛНР" не коррелируется с минскими соглашениями", - отметил он.

Госдума РФ приняла проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" .

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил , что признание "ЛДНР" Россией будет означать выход Москвы из Минских соглашений.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал призыв российской Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину признать "ЛДНР" эскалационным действием , которое усложнит ситуацию в Европе.

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