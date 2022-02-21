Признание "Л/ДНР" - часть плана Путина по дестабилизации Украины, - Яценюк
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что президент РФ Владимир Путин будет действовать по сценарию Абхазии и Южной Осетии и признает независимость так называемых ЛНР и ДНР
Такое мнение политик высказал в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.
"В Кремле был уже давно заготовлен план действий. Часть этого плана есть признание так называемых ЛНР и ДНР самостоятельными субъектами. То есть фактически Путин будет идти по пути Абхазии и Осетии так, как они это делали. Что касается вторжения РФ в Украину, то все происходит так, как описали американцы, кроме одного. В частности, не произошло вторжение России в Украину 16 февраля, но до того дня и по сегодняшний Путин продолжает накапливать войска и готовится к нападению. Путин и не собирается уменьшать накопление войск у границ Украины и будет готовить операции по терроризму и саботажу", - объяснил Яценюк.
Политик отметил, что нет сомнений в том, что вторжение России в Украину планировалось именно на 16 февраля, поскольку обращение (вожака террористов "Л/ДНР", - ред.) Пушилина о необходимости эвакуации граждан было записано именно в этот день, что еще раз доказывает подготовку к агрессии именно на этот день. По мнению Яценюка, все это дает основания говорить, что все данные американской разведки достоверны.
"Я считаю, что Путин готов на все, в том числе на организации терактов против собственных граждан. Его не волнует судьба собственного народа. Он это делал раньше и способен делать это сейчас. Ведь если они примут решение о полномасштабной войне против Украины, то Путину нужно оправдание для его граждан. Это должна быть ужасная картинка. И Путин готов к любым жертвам для удовлетворения собственной потребности восстановления "русского мира". Поэтому считаю, что у них есть в планах террористические атаки на собственное население", - добавил Яценюк.
- Напомним, 21 февраля, во время заседания Совета безопасности РФ под председательством Владимира Путина рассматривался вопрос признания "государственности" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР"
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- 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.
- В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" .
- 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.
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