Признание "Л/ДНР" - часть плана Путина по дестабилизации Украины, - Яценюк

Такое мнение политик высказал в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.



"В Кремле был уже давно заготовлен план действий. Часть этого плана есть признание так называемых ЛНР и ДНР самостоятельными субъектами. То есть фактически Путин будет идти по пути Абхазии и Осетии так, как они это делали. Что касается вторжения РФ в Украину, то все происходит так, как описали американцы, кроме одного. В частности, не произошло вторжение России в Украину 16 февраля, но до того дня и по сегодняшний Путин продолжает накапливать войска и готовится к нападению. Путин и не собирается уменьшать накопление войск у границ Украины и будет готовить операции по терроризму и саботажу", - объяснил Яценюк.



Политик отметил, что нет сомнений в том, что вторжение России в Украину планировалось именно на 16 февраля, поскольку обращение (вожака террористов "Л/ДНР", - ред.) Пушилина о необходимости эвакуации граждан было записано именно в этот день, что еще раз доказывает подготовку к агрессии именно на этот день. По мнению Яценюка, все это дает основания говорить, что все данные американской разведки достоверны.



"Я считаю, что Путин готов на все, в том числе на организации терактов против собственных граждан. Его не волнует судьба собственного народа. Он это делал раньше и способен делать это сейчас. Ведь если они примут решение о полномасштабной войне против Украины, то Путину нужно оправдание для его граждан. Это должна быть ужасная картинка. И Путин готов к любым жертвам для удовлетворения собственной потребности восстановления "русского мира". Поэтому считаю, что у них есть в планах террористические атаки на собственное население", - добавил Яценюк.

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