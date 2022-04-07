"Признание капитуляции". После приостановки членства России в СПЛ ООН она решила сама "гордо" покинуть Совет, - Кислица
После принятия на заседании Генассамблеи ООН резолюции о прекращении полномочий России в Совете по правам человека, представитель РФ при ООН заявил, что его страна выходит из Совета, признавая таким образом свою капитуляцию
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.
"Своим заявлением о выходе из СПЛ уже после принятия резолюции Россия фактически признала свою капитуляцию, - отметил он. - После боя, как известно, машут не кулаками, а разве что белым флагом. Вот Россия и выбросила белый флаг".
По словам Кислицы, это открывает возможность "спасти Совет по правам человека". Поражение РФ означает проведение новых выборов и избрание на место, которое занимала Россия, "здоровой страны, реально преданной делу защиты и продвижения прав человека", добавил он.
Символично, что это произошло в Международный день памяти о геноциде в Руанде, который служит мощным напоминанием, что наказание обязательно догонит военных преступников, как бы они ни действовали, подчеркнул Кислица.
- Напомним, Генеральная Ассамблея ООН на чрезвычайном специальном заседании в четверг приняла резолюцию о временном прекращении полномочий России в Совете ООН по правам человека из-за войны в Украине. За это решение проголосовали 93 страны, против – 24, воздержалось 58.
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