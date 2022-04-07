"Признание капитуляции". После приостановки членства России в СПЛ ООН она решила сама "гордо" покинуть Совет, - Кислица

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.

"Своим заявлением о выходе из СПЛ уже после принятия резолюции Россия фактически признала свою капитуляцию, - отметил он. - После боя, как известно, машут не кулаками, а разве что белым флагом. Вот Россия и выбросила белый флаг".

По словам Кислицы, это открывает возможность "спасти Совет по правам человека". Поражение РФ означает проведение новых выборов и избрание на место, которое занимала Россия, "здоровой страны, реально преданной делу защиты и продвижения прав человека", добавил он.

Символично, что это произошло в Международный день памяти о геноциде в Руанде, который служит мощным напоминанием, что наказание обязательно догонит военных преступников, как бы они ни действовали, подчеркнул Кислица.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН на чрезвычайном специальном заседании в четверг приняла резолюцию о временном прекращении полномочий России в Совете ООН по правам человека из-за войны в Украине. За это решение проголосовали 93 страны, против – 24, воздержалось 58.

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