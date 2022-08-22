Об этом Шовковский написал в Facebook.

Он выложил скриншот сообщения, которое было отправлено якобы из администрации российского диктатора Владимира Путина. В нем говорится, что легенде "Динамо" запрещен въезд в РФ на 30 лет за пропаганду "бандеровщины".

"Недавно получил сообщение в мессенджере. Вот не знаю теперь, что делать, плакать или смеяться. Но однозначно это признание и слава. Слава Украине! Слава нации! Слава ВСУ!

Все будет Украина!" – прокомментировал Шовковский, который с 2018 года работает ассистентом главного тренера сборной Украины.

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