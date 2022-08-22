"Признание и слава": футболист Шовковский показал сообщение от якобы администрации Путина о запрете въезда в РФ
Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский получил уведомление о запрете на 30 лет посещать Россию
Об этом Шовковский написал в Facebook.
Он выложил скриншот сообщения, которое было отправлено якобы из администрации российского диктатора Владимира Путина. В нем говорится, что легенде "Динамо" запрещен въезд в РФ на 30 лет за пропаганду "бандеровщины".
"Недавно получил сообщение в мессенджере. Вот не знаю теперь, что делать, плакать или смеяться. Но однозначно это признание и слава. Слава Украине! Слава нации! Слава ВСУ!
Все будет Украина!" – прокомментировал Шовковский, который с 2018 года работает ассистентом главного тренера сборной Украины.
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