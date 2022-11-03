Признаков массового отступления РФ из Херсона нет, - журналист Батурин
На правом берегу Херсона россиян не становится меньше. Они вернулись в некоторые села, которые раньше покинули
Об этом журналист из Новой Каховки Олег Батурин рассказал в эфире Еспресо.
По его словам, россияне вернулись в некоторые степные деревни Бериславского района, из которых они уже давно вышли. На правом берегу Херсонщины захватчиков меньше не становится.
"Это свидетельствует о том, что пока не видно признаков массового отступления с правого берега Херсона", - отметил Олег Батурин.
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