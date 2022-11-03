Об этом журналист из Новой Каховки Олег Батурин рассказал в эфире Еспресо.

По его словам, россияне вернулись в некоторые степные деревни Бериславского района, из которых они уже давно вышли. На правом берегу Херсонщины захватчиков меньше не становится.

"Это свидетельствует о том, что пока не видно признаков массового отступления с правого берега Херсона", - отметил Олег Батурин.

18 октября коллаборанты и российские оккупанты объявили о переселении мирного населения оккупированной Херсонщины на левый берег Днепра.

19 октября глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все подразделения "администрации" Херсонской области переезжают на левый берег Днепра .

24 октября полковник СБУ Роман Костенко отметил, что у Украины есть шанс выбить противника на левый берег Днепра.

26 октября Генштаб сообщил, что российские захватчики оборудуют оборонительные рубежи на оккупированной части левого берега Днепра.

2 ноября командир подразделения разведчиков "Терра" Николай Волохов заявил, что если достаточно давить на россиян, они покинут основные территории правого берега Херсона до конца 2022 года .

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