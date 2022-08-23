Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вопрос освобождения временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей станет важной частью военной деоккупации Крыма. Освобождение Херсона неотвратимо приведет к восстановлению государственного суверенитета Украины на полуострове Крым. Поэтому, если кто-то думает, что ВСУ после освобождения Херсонщины подойдут к административным границам полуострова то он очень ошибается", - убежден Чубаров.

Чубаров также считает, что вскоре путинский режим может рухнуть.

"К тому же можно лишь предположить, какие процессы начнутся в окружении Путина после освобождения Херсонщины. Я не исключаю даже падение путинского режима в очень короткие сроки и, возможно, мы сможем избежать тяжелых боев за наши территории", - добавил он.

20 августа Владимир Зеленский сказал, что саммит Крымской платформы в этом году будет особенным, а в Крыму уже чувствуется , что оккупация временная.

В понедельник 22 августа в оккупированном Севастополе были слышны взрывы

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