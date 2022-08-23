Признаком военной деоккупации Крыма станет освобождение Херсонщины, - Чубаров
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что после освобождения Херсонской на Запорожской областей Вооруженные силы Украины начнут военную деоккупацию полуострова Крым
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Вопрос освобождения временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей станет важной частью военной деоккупации Крыма. Освобождение Херсона неотвратимо приведет к восстановлению государственного суверенитета Украины на полуострове Крым. Поэтому, если кто-то думает, что ВСУ после освобождения Херсонщины подойдут к административным границам полуострова то он очень ошибается", - убежден Чубаров.
Чубаров также считает, что вскоре путинский режим может рухнуть.
"К тому же можно лишь предположить, какие процессы начнутся в окружении Путина после освобождения Херсонщины. Я не исключаю даже падение путинского режима в очень короткие сроки и, возможно, мы сможем избежать тяжелых боев за наши территории", - добавил он.
- 20 августа Владимир Зеленский сказал, что саммит Крымской платформы в этом году будет особенным, а в Крыму уже чувствуется , что оккупация временная.
- В понедельник 22 августа в оккупированном Севастополе были слышны взрывы
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.55
Покупка 39.55Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 39.49Продажа 40.56
- Актуальное
- Важное